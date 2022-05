Roma, tifosi furiosi: "Follia al Franchi, un rigore inesistente. Non è calcio"

ROMA - Un rigore che farà tanto discutere. La Roma è infuriata per il calcio di rigore assegnato nel match contro la Fiorentina dopo appena due minuti di gioco . L'arbitro Guida ha deciso di assegnare il penalty dopo aver prima spettato il Var e poi visionato il monitor per il presunto contatto tra Karsdorp e Nico Gonzalez. "Un contatto impercettibile, che a mio avviso nemmeno è avvenuto", una delle tante proteste dei tifosi.

Romanisti furiosi per la scelta dell'arbitro, staff tecnico di Mourinho più che perplesso per la decisione dell'arbitro. Il tecnico giallorosso ha soltanto sorriso: "È il sorriso di chi sa quello che sta accadendo", scrive provocatoriamente un tifoso. "Follia al Franchi, un'assurdità andare al Var per un contatto così minimo, se c'è stato", "Un rigore che ha tagliato le gambe alla Roma dopo appena due minuti di gioco, questo non è calcio". Il rigore farà tanto discutere, la Roma si farà sentire.