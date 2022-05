Diretta Lazio-Verona ore 20.45: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

ROMA - Olimpico in festa per Lazio-Verona. L’ideale sarebbe celebrare la squadra di Sarri con altri tre punti in tasca per chiudere bene la stagione. Anche perché il tecnico vuole il quinto posto in solitaria e serve almeno un pareggio dopo la vittoria a Torino della Roma. Aggancio a quota 63, a parità di punti la Lazio scalerebbe in sesta posizione a causa degli scontri diretti a sfavore. Non basta la differenza reti generale, pesa il ko netto nel derby di ritorno. Serve un ultimo sforzo davanti a circa 50mila laziali. Europa League comunque già in tasca. Grazie al pareggio in extremis di Milinkovic-Savic contro la Juve, i biancocelesti si sono assicurati un posto in Europa nella prossima stagione. Disputeranno una competizione europea per la sesta stagione di fila (dal 2017/18).