La nuova Serie A: tutte le squadre, le date e le soste

Il Monza ha vinto la finale playoff di Serie B e ha conquistato la promozione in Serie A . Adesso è completo il quadro delle 20 formazioni che parteciperanno al prossimo massimo campionato italiano, che sarà caratterizzato dalla sosta autunnale di quasi due mesi per il Mondiale in Qatar . Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla Serie A 2022/23: dalle 20 squadre alle soste, da quando inizia a quando finisce.

Le 20 squadre della Serie A 2022/23

Atalanta, Bologna, Cremonese, Empoli, Fiorentina, Inter, Juventus, Lazio, Lecce, Milan, Monza, Napoli, Roma, Salernitana, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Torino, Udinese, Verona.

Serie A, le date del prossimo campionato

La Serie A 2022/2023 sarà caratterizzata dalla sosta autunnale per il Mondiale in Qatar. Il prossimo massimo campionato italiano inizierà il weekend del 13 e 14 agosto 2022 con il primo turno del girone di andata. Ad agosto ci saranno ben 4 giornate. La fine della Serie A 2022/23 è invece in programma il 4 giugno 2023.

Serie A 2022/23, tutte le soste per Mondiali e nazionali

La prima sosta, dovuta agli impegni delle nazionali, sarà dal 19 al 27 settembre. Poi, ci sarà la pausa di quasi due mesi per il Mondiale in Qatar: la Serie A non si giocherà infatti dal 14 novembre 2022 al 4 gennaio 2023.