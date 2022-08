Serie A, Salernitana-Roma: dirige Sozza. Lazio a Massimi. Napoli: Fabbri

ROMA - Prime designazioni stagionali per il campionato di Serie A. Il torneo si apre sabato, con quattro anticipi: alle 18.30 in campo i campioni in carica del Milan contro l'Udinese (dirige Marinelli), in contemporanea a Sampdoria-Atalanta (Dionisi). Alle 20.45 in programma Lecce-Inter (Prontera) e Monza-Torino (Mariani). Stessa suddivisione domenica: alle 18.30 Fiorentina-Cremonese (Sacchi) e Lazio-Bologna (Massimi), mentre alle 20.45 ci sono Spezia-Empoli (Chiffi) e Salernitana-Roma (Sozza). Lunedì due posticipi: Verona-Napoli alle 18.30, diretta da Fabbri e Juventus-Sassuolo alle 20.45, affidata a Rapuano.