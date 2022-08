ROMA - Ci siamo, torna la Serie A con le sue emozioni e le novità che ha portato il calciomercato. Sabato 13 agosto la nuova stagione prende il via contemporaneamente a San Siro con Milan-Udinese e al Ferraris con Sampdoria-Atalanta, le prime due partite della prima giornata. Si gioca anche a Ferragosto per un avvio subito scoppiettante con tanti incroci interessanti: vediamo gara per gara tutte le probabili formazioni.