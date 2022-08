Sampdoria-Atalanta 0-2: Toloi e Lookman, esulta Gasperini

GENOVA - Toloi e Lookman, l'Atalanta non stecca l'esordio in campionato . Al Ferraris, in casa della Sampdoria, la Dea soffre e rischia più volte (gol annullato a Caputo, palo di Sabiri e traversa di Quagliarella), ma non cade. Anzi, dopo il vantaggio firmato dal difensore ha la forza di resistere e di chiudere i giochi in contropiede con l'ex Leicester, che battezza nel modo migliore il suo debutto firmando il 2-0 finale.

Gol annullato a Caputo, sblocca Toloi

Nella Samp c'è l'ex Sassuolo Djuricic dal 1', per Gasperini invece l'unica novità è il giovane Okoli (21 anni) in difesa. L'inizio per l'Atalanta è complicato e al 14' incassa: Leris regala l'assist a "Ciccio" Caputo che di prima batte Musso, il Var però richiama l'arbitro Dionisi che annulla per un fallo precedente di Leris su Maehle. La Dea si sveglia e mano mano sale di ritmo: prima colpisce un palo clamoroso con Maehle (22'), che fallisce a un passo dalla linea di porta, poi al 26' trova lo spunto vincente per il gol di Toloi su sponda di Pasalic.

Palo e traversa Samp, Lookman fa 2-0

Per provare a dare una scossa alla squadra, che comunque non perde l'iniziativa, Giampaolo opta per un triplo cambio nel secondo tempo, inserendo Verre, Depaoli e la punta De Luca al posto di Caputo. Gasperini invece regala l'esordio a Lookman, fuori Muriel. Al 70' però a sfiorare il gol è Sabiri con una punizione violenta che si infrange sul palo. Il risultato non cambia nonostante gli sforzi blucerchiati, serve più peso davanti, entra anche Quagliarella che prima va vicino all'eurogol al volo, poi scheggia la traversa. L'Atalanta in contropiede segna con Lookman, ma in fuorigioco. Al 93', sempre in ripartenza, l'ex Leicester ci riprova e stavolta è tutto buono: finta e colpo del ko.