Lecce-Inter 1-2: tabellino, statistiche e marcatori

LECCE - L'Inter espugna il Via del Mare di Lecce all'ultimo secondo e risponde subito alla vittoria del Milan contro l'Udinese. In terra pugliese i nerazzurri si impongono (2-1) grazie ad una rete di Dumfries in pieno recupero, dopo l'iniziale vantaggio di Lukaku e il pari nel mezzo del leccese Ceesay.