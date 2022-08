Diretta Lazio-Bologna ore 18.30: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

ROMA - “Contro il Bologna è una partita d’ingresso in campionato, difficile, delicata. Ci hanno sempre creato difficoltà. Non siamo al top. Speriamo di arrivare pronti, nella maniera giusta e di vedere una Lazio a livelli accettabili”. Maurizio Sarri ha presentato così in conferenza stampa la partita che apre la nuova stagione. I biancocelesti iniziano all’Olimpico davanti a tanti tifosi. Oltre 40mila laziali sugli spalti, una risposta convincente della tifoseria tra abbonamenti acquistati e tagliandi venduti per l’occasione. La Lazio ha vinto 53 partite di Serie A contro il Bologna (37N, 46P); i biancocelesti hanno fatto meglio nella competizione soltanto contro Sampdoria (54) e Fiorentina (57) – sul fronte opposto, i rossoblù hanno vinto più partite solo contro la Roma (51) rispetto ai successi ottenuti contro la Lazio (46).