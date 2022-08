Diretta Fiorentina-Cremonese ore 18.30: probabili formazioni e come vederla in tv e streaming

FIRENZE - Da una parte la Fiorentina di Italiano, reduce dal settimo posto dello scorso anno e pronta a confrontarsi sul palcoscenico internazionale della Conference League. Dall'altra la Cremonese di Alvini, neo promossa in serie A e protagonista di un mercato interessante. La prima giornata di campionato metterà di fronte i due club. Il tecnico viola guarda con ottimismo alla nuova stagione. "Nella passata stagione siamo andati oltre le aspettative, ottenendo 22 punti in più rispetto alla precedente stagione: sarà dura ripetersi anche se ci metterei la firma - ha detto il tecnico, sorridendo - nel calcio ogni volta bisogna resettare e ripartire. L'obiettivo è consolidarci, puntando a crescere ancora". La squadra è stata rinnovata. "Sono arrivati giocatori di qualità al posto di altri importanti che ci hanno aiutato l'anno scorso e se ne sono andati. Abbiamo sostituito, ma non aggiunto. Comunque, dal momento che il mercato è ancora aperto, ne parleremo più avanti con la società". L'obiettivo della Cremonese resta la salvezza. "Sappiamo che sarà un percorso lungo, siamo ancora in costruzione, ma abbiamo chiaro dove vogliamo andare", ha detto il tecnico Alvini. "La Fiorentina è forte, ma noi scenderemo al Franchi rispettando le nostre idee di calcio e facendo leva sui nostri punti di forza".