Diretta Juve-Sassuolo ore 20.45: probabili formazioni, come vederla in tv e in streaming

TORINO - Con il dubbio Kostic nella testa, se farlo partire titolare o lanciarlo a gara in corso, per Allegri arriva il giorno dell'esordio in campionato davanti al proprio pubblico. All'Allianz Stadium ecco il Sassuolo di Dionisi, squadra sempre ostica e difficile da affrontare, che farà soffrire la Juve, come testimoniato da Max in conferenza stampa. Servirà una Juve attenta e concreta, diversa da quella vista nelle amichevoli e soprattutto da quella uscita sconfitta contro l'Atletico Madrid. Per i neroverdi c'è un sogno che parte proprio davanti alla Juventus: cercare l'Europa nel 10° anno di A.