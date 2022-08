Dazn, l'Agcom chiede chiarimenti e indennizzi

Clienti arrabbiatissimi e polemiche sui social. Non tutti, nonostante la sottoscrizione dell'abbonamento a Dazn, hanno potuto vedere le partite nel primo weekend di Serie A. Sono stati infatti registrati dei disservizi che non hanno permesso agli utenti di accedere alla piattaforma e dunque guardare i match in diretta. Sulla vicenda è intervenuta anche l'Agcom che, attraverso una nota ufficiale, ha chiesto alla piattaforma di streaming "chiarimenti urgenti" su quanto accaduto e "di provvedere celermente a erogare gli indennizzi previsti dall'ultima delibera dell'Autorità".