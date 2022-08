Probabili formazioni Napoli-Monza: aggiornamenti

NAPOLI - Qui Napoli: botta forte in allenamento per Demme che ha rimediato un'infrazione al cuboide del piede sinistro ed è out per il Monza. Oggi arrivano Ndombele e Raspadori e scelgono il numero di maglia. Nel Monza in porta potrebbe toccare ancora a Di Gregorio. Tutti disponibili per Stroppa, che si trova ancora molti esuberi da gestire.