Probabili formazioni Atalanta-Milan: aggiornamenti

BERGAMO - Solo sabato sapremo se Demiral e Zappacosta saranno convocati nell'Atalanta in quanto i test di questi giorni li danno recuperati. Niente da fare invece per Ederson. Nel Milan Tonali è pronto al rientro, Messias verso un’altra maglia da titolare sulla trequarti con De Ketelaere in campo nella ripresa. Dubbio tra Rebic e Giroud.