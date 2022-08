Serie A, tutte le probabili formazioni della 2ª giornata

ROMA - La Serie A torna in campo oggi per il 2° turno di campionato. Appuntamento alle 18.30 con le sfide Torino-Lazio e Udinese-Salernitana. Alle 20.45 si prosegue poi con Inter-Spezia e Sassuolo-Lecce. Anche la giornata di domenica si aprirà sempre alle 18.30 e sarà la volta di Empoli-Fiorentina e Napoli-Monza, mentre in serata alle 20.45 andranno di scena Atalanta-Milan e Bologna-Verona. Lunedì si chiude infine il programma con i match Roma-Cremonese (18.30) e Sampdoria-Juve (20.45).