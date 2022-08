Torino-Lazio 0-0: Juric e Milinkovic-Savic fermano Sarri

Immobile pericoloso, Sarri cambia, SMS grazia il fratello

Si riparte senza cambi, con la Lazio che continua a trovare grosse difficoltà nella manovra restando imbrigliata nella morsa di Juric, a suo agio nel metterla su fisico e sui duelli. Tanti errori in fase di manovra, ma appena anche i granata sbagliano davanti la squadra di Sarri si rifà velenosa: Felipe Anderson manda Immobile all'uno contro uno con Buongiorno, palla sul sinistro e stoccata respinta dal portiere dopo cinque minuti. Risposta dei padroni di casa allo scoccare dell'ora di gioco, Ricci ci prova al volo chiamando Provedel alla prima parata della partita. È il momento dei cambi, dentro Marcos Antonio - esordio in Serie A - e Basic per Cataldi e Vecino, la Lazio si ricarica: torre di SMS, Immobile duella con Buongiorno e libera il destro, il Toro salvo solo grazie al tacco di Djidji che mette in angolo. Forcing ospite, bravissimo il Sergente a soffiare un pallone pericolosissimo a ridosso dell'area di rigore, Immobile non conclude spaventato da un fuorigioco che non c'è e il centrocampista serbo si fa respingere il tiro dal fratello e avversario. Occasionissima per i biancocelesti non sfruttata. Pedro per Felipe Anderson, si decide a cambiare anche Juric a 20' dal termine: tripla sostituzione con il reintegrato Lukic, Pellegri e Lazaro in campo. Scivolano i minuti, Cancellieri e Luis Alberto ultime cartucce di una Lazio che prova a farla sua con la tecnica in un finale stanco, l'ultimo sussulto arriva proprio dai nuovi entrati con un'azione personale e un corner dritto in porta che Vanja Milinkovic-Savic respinge, sigillando il pareggio dopo 3 minuti di recupero e un finale convulso di proteste dei laziali - gialli a SMS e Immobile - fermati da Piccinini mentre partiva un contropiede pericolosissimo.