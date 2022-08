Diretta Atalanta-Milan ore 20.45: come vederla in tv, streaming e probabili formazioni

BERGAMO - Il secondo turno di Serie A mette in scena a Bergamo il primo big match della stagione con l'Atalanta che ospita al Gewiss Stadium il Milan campione d'Italia. Dopo i successi all'esordio, Gasperini e Pioli si affrontano in una sfida che mete in palio subito tre punti importanti. "Abbiamo preparato bene la partita di Bergamo, dove affronteremo una squadra molto forte, che conosciamo bene e che sviluppa un calcio propositivo e offensivo. Siamo pronti. Per noi sarà un altro step per continuare a crescere - ha spiegato l’allenatore rossonero - Loro hanno cambiato qualche giocatore, ma l'ossatura è rimasta la stessa. Riescono ad abbinare organizzazione, intensità e ottime qualità".