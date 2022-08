Diretta Empoli-Fiorentina ore 18.30: probabili formazioni, come vederla in tv e in streaming

EMPOLI - La seconda giornata di Serie A regala il derby toscano tra Empoli e Fiorentina. La Viola arriva da un pieno di entusiasmo niente male: successo al debutto in campionato con la Cremonese e bis europeo nell'andata dei playoff di Conference League contro il Twente, due vittorie per cominciare al meglio. Italiano però non vuole cali di attenzione e sogna di regalarsi un altro risultato positivo nel derby: "Siamo partiti bene, abbiamo avuto poco tempo per preparare la gara ma ci faremo trovare pronti. L'Empoli in casa è temibilissimo", ha avvisato in conferenza stampa. Dall'altra parte Zanetti cerca riscatto dopo il ko con lo Spezia (1-0).