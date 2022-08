Roma-Cremonese 1-0: a Mourinho basta Smalling

La Roma aveva bisogno di questa vittoria contro la Cremonese (1-0). Per i tre punti, che le permettono di essere a punteggio pieno. Ma anche per la sfortuna che negli ultimi due giorni si è accanita sui suoi giocatori: ieri il ko di Wijnaldum, oggi a fine primo tempo quello di Zaniolo (infortunio alla spalla) quando il match era ancora sullo 0-0. I segnali non erano incoraggianti e ci poteva stare un po' di scoramento. E invece i giallorossi, aiutati da un Olimpico ancora una volta da rimanere senza parole, si sono fatti forza e hanno vinto sprecando e lottando. Hanno vinto anche per Wijnaldum: Smalling ha mostrato la sua maglia dopo il gol. E, siamo sicuri, hanno vinto anche per Zaniolo (il migliore in campo fino al momento della sostituzione), il cui infortunio sarà da valutare.

Intanto la squadra di Mourinho raggiunge le prime in classifica battendo una Cremonese che, dopo aver dato fastidio seriamente alla Fiorentina, ha creato tanti problemi alla Roma con bel gioco, intensità e un pressing sfrontato.

I giallorossi sprecano, Zaniolo va ko Dopo l'infortunio di Wijnaldum, che le voci davano titolare, Mourinho sceglie la stessa Roma che ha esordito in campionato a Salerno. I Fantastici Quattro sono tutti in campo: Pellegrini a centrocampo, davanti Dybala, Zaniolo e Abraham. A centrocampo confermato Cristante, Matic parte di nuovo dalla panchina. Alvini punta su Dessers e Okereke in attacco. In porta ancora fiducia a Radu dopo il brutto errore di Firenze. L'inizio della Roma è ottimo: in dieci minuti crea almeno due palle gol nitide (Pellegrini e Abraham). La Cremonese pressa altissimo, ma i giallorossi riescono a disinnescarlo con buoni spunti dei difensori alternati, con palloni lunghi per Abraham. Con il passare dei minuti gli ospiti trovano le contromisure e per i giallorossi diventa più difficile essere pericolosi. Anche perché i tre davanti sono molto lontani dagli altri e il risultato è una squadra un po' lunga. Nel finale di tempo la Roma perde il migliore in campo: Zaniolo deve uscire per un infortunio alla spalla, al suo posto entra El Shaarawy.