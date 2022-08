Diretta Juve-Roma ore 18.30: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

TORINO - Big match all'Allianz Stadium dove, alle 18.30, Juve e Roma si sfidano per la 3ª giornata del campionato di Serie A. I bianconeri, dopo il 3-0 al debutto sul Sassuolo, sono incappati nel mezzo passo falso di Marassi contro la Sampdoria (0-0). I giallorossi di José Mourinho, invece, sono a punteggio pieno. Massimo risultato con il minimo sforzo e doppio 1-0 su Salernitana e Cremonese. Sarà una partita speciale per Paulo Dybala, alla prima contro la "sua" Vecchia Signora.

Juve-Roma: dove vederla in tv e in streaming

Juve-Roma, gara valida per il 3° turno del campionato di Serie A, è in programma alle ore 18.30 all'Allianz Stadium di Torino e sarà visibile in esclusiva in diretta su DAZN.

Le probabili formazioni di Juve-Roma

JUVENTUS (4-1-4-1): Perin; De Sciglio, Danilo, Bremer, Alex Sandro; Locatelli; Cuadrado, McKennie, Rabiot, Kostic; Vlahovic. Allenatore: Allegri.

A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Rugani, Gatti, Rovella, Fagioli, Zakaria, Miretti, Soulè, Kean, Milik.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Matic, Pellegrini Spinazzola; Dybala, Abraham. Allenatore: Mourinho.

A disposizione: Svilar, Boer, Kumbulla, Tripi, Celik, Vina, Bove, Zalewski, El Shaarawy, Shomurodov.

ARBITRO: Irrati di Pistoia

GUARDALINEE: Preti e Berti.

IV UOMO: Abisso.

VAR: Di Paolo.

AVAR: Paganessi.

