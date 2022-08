Diretta Lecce-Empoli ore 20.45: probabili formazioni, come vederla in tv e in streaming

LECCE - Lecce è stata travolta dall'entusiasmo per l'arrivo dell'ex Barcellona Umtiti, accolto come una star. Il campione del mondo francese potrebbe già ritagliarsi minuti questa sera contro l'Empoli al Via del Mare, dove sono attesi 25 mila spettatori, prima però di sedersi in panchina farà un giro di campo e saluterà i suoi nuovi tifosi. Per il tecnico dei salentini, Baroni, che vuole schiodare la squadra dallo zero in classifica, questa sfida "ne vale una con Juventus ed Inter, per cui dobbiamo provare a vincere tutti insieme". Zanetti invece, reduce dal pari con la Fiorentina nel derby toscano, avvisa e carica: "In uno stadio come il Via del Mare ci vogliono gli attributi per fare la partita".