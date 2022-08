Diretta Inter-Cremonese ore 20.45: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

MILANO - Rialzarsi immediatamente dopo il ko di venerdì contro la Lazio (3-1). È questo il diktat in casa Inter in vista del match delle 20.45 contro la Cremonese valido per la 4ª giornata del campionato di Serie A. I nerazzurri, dopo la vittoria in trasferta contro il Lecce (2-1) all'ultimo respiro e quella in casa contro lo Spezia (3-0), sono incappati in una giornata storta all'Olimpico, cadendo sotto i colpi di Felipe Anderson, Luis Alberto e Pedro - inutile la rete del momentaneo pareggio di Lautaro Martinez -. In più, ora Inzaghi dovrà fare a meno anche di Lukaku: distrorsione ai flessori. Stasera, nell'anticipo del turno infrasettimanale, ci sarà una Cremonese fanalino di coda del nostro campionato, ancora a secco di punti dopo tre turni. La squadra di Alvini, infatti, prima ha perso nelle due trasferte contro Fiorentina (3-2) e Roma (1-0), poi è caduta anche alla prima in casa contro il Torino (2-1).