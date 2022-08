Probabili formazioni Inter-Cremonese: aggiornamenti

MILANO - Per l'Inter la priorità è la sostituzione di Lukaku (Dzeko nettamente favorito su Correa). Calhanoglu riprenderà il suo posto in mezzo al campo (attenzione ad una convocazione last-minute di Mikhitaryan), mentre a sinistra potrebbe essere rispolverato Gosens. per Onana la sfida ai grigiorossi poteva sembrare occasione buona per il debutto, ma mandare in panchina Handanovic dopo il ko con la Lazio potrebbe non essere il giusto segnale. Qui Cremonese: Alvini sta pensando anche ad un turn over e spera di recuperare Lochoshvili mentre Chiriches difficilmente risolverà il problema alla schiena. In porta confermatissimo Radu e per lui sarà una sfida particolare: per la prima volta tornerà a San Siro da avversario dopo l'errore di Bologna.