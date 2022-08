Probabili formazioni Roma-Monza: aggiornamenti

ROMA - La Roma di Mourinho si presenta con Abraham terminale del reparto offensivo, dopo la rete con la Juventus. Ma ora c'è anche Belotti, chiamato ad interpretare più personaggi: dal pungolo per l'inglese, all'elemento in grado di farlo rifiatare ma anche il compagno di reparto per affiancarlo, anche a gara in corso. quando c'è da cambiare il risultato. Mou va anche verso la conferma della difesa a tre ma la tentazione della lina a 4 è dietro l'angolo. Nel Monza, se Caprari ritrova il "suo" Olimpico, Stroppa ha regolarmente convocato Marlon - destinato a un posto da titolare in difesa - e Mota Carvalho.