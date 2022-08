Roma-Monza 3-0: Dybala show, 100 gol in serie A! Mourinho primo da solo

Dybala regala alla Roma una notte da sola in vetta alla classifica. L’asso argentino trascina con una doppietta Mourinho alla vittoria con il Monza, firma le sue prime reti in maglia giallorossa e taglia il prestigioso traguardo dei 100 gol in serie A. Una notte magica completata da un gol di Ibanez davanti a uno stadio Olimpico in estasi, con i tifosi che possono continuare a sognare e intanto si godono il primato solitario in attesa delle partite di Napoli, Lazio, Atalanta e Torino.

Dybala, che magie! C’è stato poco da fare per il Monza, che si è dovuto arrendere alle magie della Joya. A dire il vero la squadra di Stroppa non ha iniziato male la partita, aggrappata ai fraseggi dei nazionali Sensi e Pessina e alla verve dell’ex Caprari. Ha manovrato bene, ha avuto un maggiore possesso palla per tutto il primo tempo (58,9% contro 41.1%) ma non è mai riuscita a tirare verso la porta di Rui Patricio. Non ha perdonato invece la Roma, brava a capitalizzare al meglio le occasioni create. La prima, quella del vantaggio, costruita su una ripartenza veloce, con un assist di testa a metà campo di Abraham e una lunga fuga di Dybala che non ha perdonato Di Gregorio con il suo solito sinistro. La Roma ha assorbito senza problemi l’infortunio di Kumbulla (preferito inizialmente a Smalling), costretto a uscire per un problema muscolare, e alla seconda occasione creata la Roma ha colpito di nuovo. Stavolta è stata una indecisione di Marrone ad aprire un’autostrada per Abraham, la sua conclusione è stata respinta da Di Gregorio e Dybala, in scivolata, non ha avuto problemi nel firmare la doppietta con un comodo tap-in.