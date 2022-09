Diretta Fiorentina-Juve ore 15: probabili formazioni, come vederla in tv e in streaming

FIRENZE - Una vera e propria battaglia da combattere con tanto di elmetto. Vincenzo Italiano non ha usato mezzi termini per definire quella che a Firenze, nonostante il passare degli anni, resta ancora la partita più importante della stagione. Per al Fiorentina la gara con i bianconeri ha tutto il sapore dell’occasione per il pronto riscatto dopo la sconfitta di mercoledì a Udine e una sterilità offensiva che dura da 418 minuti. Italiano non fa drammi e si aspetta una reazione dei suoi: "Dobbiamo affrontare le partite con maggiore equilibrio, senza deprimerci di fronte alle sconfitte o esaltarci quando vinciamo. Ma quello che più mi interessa adesso è iniziare a buttarla dentro: c’è poco da fare", ha spiegato il tecnico. Gran parte delle chances che hanno i viola per tornare a pungere sono tutte riposte in Luka Jovic. Lo stesso Italiano non ha dubbi sul pronto riscatto del serbo: "Contro la Juve sono certo che saprà dare il suo contributo: Luka arriva all’appuntamento fresco e ci darà tanto: ha le qualità per mostrare a Firenze quello che Vlahovic è riuscito a fare qui lo scorso anno". La Juve di Allegri è invece squadra completa, costruita a immagine e somiglianza dell'allenatore toscano. I bianconeri non possono più sbagliare, specie dopo due anni senza scudetto, una stagione senza titoli e una campagna acquisti da sogno: "È la partita più difficile di questo avvio, non la più importante", spiega Allegri alla vigilia."A Firenze sarà importante fare risultato. Abbiamo già buttato quattro punti e ora dobbiamo dare continuità. La vittoria del campionato passa dell'equilibrio che la squadra deve avere sia in fase offensiva, sia in fase difensiva. Stiamo crescendo, ma la crescita passa anche dai momenti come quelli vissuti con lo Spezia, in cui non abbiamo fatto benissimo", ammette il tecnico bianconero che dovrebbe far partire Milik dal 1' con Vlahovic in panchina. In mediana esordio per il neo acquisto Paredes, titolarità anche per Di Maria.