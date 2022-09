Torino-Lecce 1-0: decide ancora Vlasic, Juric aggancia Roma e Udinese

TORINO - Si chiude con la vittoria del Torino la quinta giornata di Serie A, successo di misura contro il Lecce grazie al terzo centro consecutivo in campionato di Vlasic. La rete dell'ex West Ham lancia i granata di Juric, assente in panchina per una polmonite, nel trio con Roma e Udinese a 10 punti, alle spalle dell'Atalanta capolista a +3 e del duo Napoli-Milan a quota 11. Resta invece a secco di vittorie il Lecce, per Baroni arriva il terzo ko in tre gare per il resto solo due pareggi.

Torino-Lecce, tabellino e statistiche Serie A, la classifica Vlasic sblocca, assist di Vojvoda Esordio dal primo minuto per il giovane talento turco Ilkhan con Vlasic e Radonjic a supporto di Pellegri, per il Torino queste le scelte nel 3-4-2-1. Il Lecce risponde con il solito scacchiere di Baroni: Banda, Di Francesco e Ceesay il tridente del 4-3-3. Al 9' il primo squillo è di Pellegri che sfrutta il fisico e arriva, un pò defilato, a tu per tu con Falcone e spara, il portiere giallorosso è bravo a respingere. La risposta salentina è su calcio piazzato con Milinkovic impreciso in uscita e Hjulmand troppo frettoloso nel cercare la porta sulla respinta, la conclusione è alle stelle. Col passare dei minuti cresce la formazione ospite che dopo due sgroppate di Banda si rende realmente pericolosa al 27' con il colpo di testa di Tuia respinto con i pugni dal portiere granata. Dopo lo spavento provano a rifarsi avanti gli uomini di Juric, Radonjic con il destro a giro accarezza la traversa e allora tocca a Vlasic a sbloccarla: Vojvoda mette un cioccolatino in area di rigore e l'ex West Ham realizza la sua terza rete in stagione con un sinistro chirurgico che manda la formazione di casa avanti di 1.