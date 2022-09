Juve-Salernitana 2-2: tabellino, statistiche e marcatori

Juve-Salernitana, il tabellino

JUVENTUS (4-4-2): Perin; Cuadrado, Bremer, Bonucci, De Sciglio (18' st Alex Sandro); McKennie (40' st Soulè), Paredes, Miretti (18' st Fagioli), Kostic (34' st Danilo); Kean (1' st Milik), Vlahovic. A disposizione: Pinsoglio, Garofani, Danilo, Alex Sandro, Milik, Gatti, Rugani, Soulé, Iling, Fagioli All. Massimiliano Allegri

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Bronn, Daniliuc, Fazio; Candreva, L.Coulibaly, Maggiore (36' st Kastanos), Vilhena (55' st Sambia), Mazzocchi; Dia (36' st Bonazzoli), Piatek (16' st Botheim, 55' st Gyomber). A disposizione: Fiorillo, De Matteis, Bradaric, Sambia, Bonazzoli, Botheim, Valencia, Kastanos, Gyomber, Capezzi, Motoc, Iervolino, Pirola. All. Davide Nicola.

ARBITRO: Marcenaro di Genova.

MARCATORI: 18' pt Candreva (S), 50' pt rig. Piatek (S), 6' st Bremer (J), 48' st rig. Bonucci (J)

NOTE: Al 48' st Bonucci (J) sbaglia un rigore (parato); al 51' st espulso Milik (J) per doppia ammonizione; al 53' st gol annullato a Milik (J) dopo revisione al VAR; al 52' st espulso Fazio (S) per comportamento scorretto; al 54' st espulso Cuadrado (J) per comportamento scorretto; espulso al 54' st l'allenatore della Juventus Allegri; st espulso Milik (J) per doppia ammonizione; Ammoniti: Paredes, Kean, Bremer e Milik (J); Fazio, Piatek, Maggiore e Sepe (S); Recupero: 3' pt, 10' st