Empoli-Roma 1-2, Dybala e Abraham regalano tre punti a Mourinho

Una vittoria meritata ma sofferta. Un 2-1 che fa risorgere la Roma di Mourinho e rilancia le sue ambizioni in campionato riportandola al quarto posto, ad una sola lunghezza dalla vetta. Ad Empoli ha brillato la luce di Dybala, autore di un pregevole gol e dell’assist decisivo sul gol di Abraham. Per il resto il solito repertorio di pali colpiti e di occasioni fallite, a cominciare da un rigore di Pellegrini. Per i padroni di casa inutile la rete del momentaneo pareggio realizzata nel finale del primo tempo da Bandinelli.

Le scelte di Mourinho e Zanetti Mourinho ritrova Abraham davanti con Pellegrini e Dybala alle sue spalle. Celik guadagna posto a destra, sulla sinistra c'è Spinazzola. Zanetti si affida di nuovo alla coppia Lammers-Satriano in attacco, mentre a Pjaca vanno le chiavi della trequarti. Primo tempo vivace, Dybala illumina la Roma Il primo tempo è divertente con l’Empoli che parte forte e la Roma che cresce piano ma quando lo fa mette i brividi agli avversari: siamo solo al 6’ quando Dybala accende la sua serata con una deviazione sotto misura che colpisce in pieno il palo. E’ solo l’antipasto di una serata di livello assoluto per l’argentino. Passano dieci minuti e la Joya trova la rete del vantaggio dipingendo una traiettoria da sogno con un sinistro a giro dal limite che non dà speranze a Vicario. E’ l’1-0 che sblocca la partita ma scuote l’Empoli che comincia a macinare gioco mettendo più volte in difficoltà la retroguardia giallorossa. Pjaca prima e un clamoroso palo colpito da Satriano poi sono un segnale chiaro di allarme per la Roma che soffre la spinta di Parisi sulla fascia (che duello con Celik) e l’intraprendenza di Satriano e Lammers lì davanti. Gli ospiti però non aspettano passivamente ma si propongono in avanti creando palle gol grazie al genio di Dybala. Proprio sul tramonto della prima frazione è l’Empoli a trovare il pari grazie ad un furbo quanto spettacolare colpo di testa di Bandinelli che sfrutta la passività della difesa giallorossa su un cross dalla destra di Stojanovic.