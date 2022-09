Serie A, tutte le probabili formazioni della 7ª giornata

Dopo gli impegni delle italiane nelle coppe torna il campionato di Serie A con la 7ª giornata. Si parte con Lecce-Salernitana, anticipo del venerdì, chiude invece il big match di San Siro domenica sera tra Milan e Napoli. In mezzo spiccano Bologna-Empoli, con la prima di Thiago Motta sulla panchina rossoblù, e Udinese-Inter, con i friuliani rivelazione di questo avvio di campionato. La Fiorentina cerca il riscatto in casa col Verona, così come la Juventus sul campo del Monza e la Lazio contro la Cremonese. Luci puntate poi su Roma-Atalanta, l'altra super sfida di questa giornata.