Probabili formazioni Spezia-Sampdoria: aggiornamenti

LA SPEZIA - In casa Spezia, ultimo giorno per capire se Verde e Maldini sono recuperabili almeno per la panchina. Oggi allenamento allo stadio Picco. Qui Sampdoria: allenamento differenziato per Winks. Avanti col 4-1-4-1 per Giampaolo, che si affiderà a Caputo unica punta.