Probabili formazioni Udinese-Inter: aggiornamenti

UDINE - Nell'Udinese, Beto torna dall’inizio in sostituzione di Success. Per la difesa recupera Bijol, ma lo sloveno dovrebbe iniziare dalla panchina, mentre Nuytinck rileva Ebosse, Dubbio nel mezzo tra Samardzic e Lovric. Qui Inter: da non escludere la conferma di Acerbi, ma due gare in poche giorni per lui potrebbero essere eccessive.