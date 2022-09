Probabili formazioni Milan-Napoli: aggiornamenti

MILANO - Nel Milan, la grande assenza è quella di Leao, fuori anche Rebic e Origi. Pioli pensa a Saelemaekers a sinistra, potrebbe rientrare De Ketelaere dall’inizio. Nel Napoli, Lozano recupera dopo il forfait in Champions. Ieri giornata di riposo, da oggi in campo: Raspadori in vantaggio su Simeone nel tridente e Mario Rui su Olivera in difesa.