Empoli-Milan 1-3: Leao da urlo, Pioli la vince in extremis

Milan, che sfortuna nel primo tempo!

Il primo tempo è divertente con il Milan che spinge a caccia del gol, sfiora il vantaggio più volte ma non riesce ad andare a dama per imprecisione e un bel carico di sfortuna. Pioli deve rinunciare per infortunio prima a Saelemaekers e poi a Calabria. L’Empoli si difende con ordine cercando spesso veloci ripartenze che però non portano ad occasioni di rilievo e lasciano quasi inoperoso Tatarusanu. La prima chance passa per i piedi di Giroud che al 7’ non sfrutta sotto misura un cross basso di Leao. Due minuti dopo è lo stesso portoghese ad esaltare i riflessi di Vicario. Saelemaekers crea un’altra occasione ma il vantaggio non arriva. L’attaccante portoghese è scatenato e da solo tiene in costante apprensione tutta la retroguardia di casa. Il Milan chiude la prima frazione da dominatore ma il risultato resta in equilibrio.

Ripresa folle: nel finale succede di tutto!

Nella ripresa l’Empoli sembra più reattivo e sfiora il gol in un paio di circostanze prima con Marin e poi con Stojanovic. Il Milan ci mette un po’ a ritrovare il ritmo del primo tempo ma quando lo fa si vede eccome: al 57’ è Giroud a colpire la traversa. Zanetti toglie Pjaca e Henderson per inserire Bandinelli e Bajrami. Allo scoccare dell’ora Lammers colpisce di testa da ottima posizione mettendo a lato di un soffio. Subito dopo arriva la risposta del Milan con Tonali che dal limite impegna Vicario con un tiro deviato dal limite. Nell’ultimo quarto d’ora Pioli aumenta i giri offensivi inserendo Rebic e Brahim Diaz oltre a Dest. La squadra di Pioli offre il massimo sforzo per trovare il gol risolutivo. L’obiettivo viene centrato al 79’ quando Rebic sfrutta al meglio un assist meraviglioso del solito, inarrestabile Leao. La partita sembra finita e invece non è così perché in pieno recupero arriva il pareggio di Bajrami con una punizione gioiello dal limite che beffa un disattento Tatarusanu. Finita? Macché. Un minuto dopo il Diavolo ritrova il vantaggio con un gol di Ballo-Touré pescato da un cross dalla destra di Krunic. A risultato ormai acquisito c’è ancora il tempo di vedere un’altra magia di Leao che se ne va da solo in contropiede e beffa Vicario con un pallonetto da applausi. Il Milan porta a casa tre punti in extremis e si rialza in classifica riportandosi a tre punti dal Napoli capolista.