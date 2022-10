Diretta Verona-Udinese ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

VERONA - Il Verona riceve l'Udinese al Bentegodi nel posticipo che chiude l'8° turno del campionato di Serie A. I gialloblù di Cioffi, grande ex, sono reduci da due ko consecutivi per 2-0 contro Lazio e Fiorentina e cercano il secondo successo in campionato dopo quello conquistato in rimonta tra le mura amiche contro la Sampdoria. L'Udinese di Sottil, invece,è la rivelazione di questo inizio di campionato: è reduce da cinque vittorie consecutive contro Monza (2-1), Fiorentina (1-0), Roma (4-0), Sassuolo (3-1) e Inter (3-1).

Come vedere Verona-Udinese in tv e in streaming

Verona-Udinese è in programma alle ore 20.45 allo stadio Marcantonio Bentegodi e sarà visibile in diretta su Sky e DAZN. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

Verona-Udinese: probabili formazioni

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini,, Hien, Dawidowicz; Depaoli, Tameze, Veloso, Doig; Lasagna, Lazovic; Henry. Allenatore: Cioffi.

A disposizione: Perilli, Berardi, Terracciano, Cabal, Magnani, Hongla, Hrustic, Verdi, Cortinovis, Djuric, Piccoli, Kallon.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Pereyra, Lovric, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Beto. Allenatore: Sottil.

A disposizione: Padelli, Piana, Nuytinck, Ebosse, Guessand, Abankwah, Ebosele, Ehizibue, Arslan, Jajalo, Samardzic, Success, Nestorovski.

ARBITRO: Minelli di Varese.

ASSISTENTI: Baccini-Colarossi.

IV UOMO: Sozza.

VAR: Marini.

ASS. VAR: Prenna.