Serie A, Atalanta: multa per i cori contro Commisso, Juric squalificato

ROMA - Nessun giocatore è stato squalificato dopo l'ultima giornata del campionato di Serie A: l'unico ad essere fermato, per una giornata è il tecnico del Torino, Ivan Juric, squalificato "Per avere, al 28' del secondo tempo, contestato platealmente l'operato arbitrale, profferendo espressioni irrispettose, trattenuto da alcuni suoi collaboratori": l'allenatore granata salterà quindi il prossimo match, contro l'Empoli. E' stata inoltre inflitta un'ammenda di 12.000 euro all'Atalanta "per avere suoi sostenitori, prima dell’inizio della gara e al 1' del secondo tempo, intonato cori offensivi di matrice territoriale nei confronti del Presidente e di un calciatore della Società avversaria", in occasione della partita con la Fiorentina.