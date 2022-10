Orsato non vede il fallo di Theo Hernandez su Cuadrado prima del gol di Tomori: rabbia Juve

MILANO - Fa già discutere il gol con cui il Milan si porta in vantaggio sulla Juve allo scadere del primo tempo per un fallo su Cuadrado. Theo Hernandez, infatti, conquista il corner da cui nascerà il gol di Tomori in seguito a un vigoroso intervento sul colombiano, che l'arbitro Orsato non vede e che il Var lascia correre come da regolamento. Un'azione probabilmente da fermare prima e che in campo ha fatto discutere, fino all'evidente alterco tra il tecnico rossonero Pioli e l'attaccante juventino Vlahovic.