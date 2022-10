Pioli e Vlahovic, scintille in campo durante Milan-Juve

Scintille a San Siro nei primi secondi della ripresa del match tra Juve e Milan. Sulla destra si invola con la sua solita progressione Theo Hernandez, la freccia rossonera, cercando di arrivare sul fondo per crossare un pallone pericoloso in area juventina. Ad impedirglielo è però Vlahovic che con un intervento di ostruzione molto fisico ne frena la corsa. Il francese crolla a terra e il serbo protesta con l'arbitro per il fallo fischiato.