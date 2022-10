Pioli e il gesto a Brahim Diaz dopo la vittoria con la Juve: le telecamere riprendono tutto

Prima un urlaccio, poi l’abbraccio sereno per festeggiare una vittoria importantissima. Pioli e Brahim Diaz si sono resi protagonisti di una scenetta molto curiosa al termine della partita vinta dal Milan per 2-0 contro la Juventus. Il tecnico rossonero, andato a centrocampo ad abbracciare tutti i suoi ragazzi, si è soffermato qualche secondo in più con il talento spagnolo, protagonista della seconda spettacolare rete della serata.