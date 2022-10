Serie A, giudice: multe per Salernitana, Lazio, Lecce e Milan

ROMA - Il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea, in relazione alle partite della 9/a giornata d'andata del campionato di calcio di Serie A disputate nell'ultimo week-end, ha multato di 10 mila euro la Salernitana, per "non avere impedito che un suo sostenitore, al 50' st, facesse indebito ingresso sul terreno di gioco, correndo sotto la curva della squadra avversaria, con atteggiamento provocatorio e irridente". Ammenda di 4 mila euro al Lecce per "avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di gioco, due petardi e tre fumogeni". Ammenda di 3 mila euro al Milan per "avere suoi sostenitori, al 54' st, lanciato nel recinto di gioco tre bicchieri semi-pieni. Altri 3 euro alla Salernitana per "avere suoi sostenitori, al 18' pt, lanciato sul terreno di gioco un bengala. Multata di 3 mila euro anche l'Udinese per "avere suoi sostenitori, al 32° st, lanciato nel recinto di gioco tre bicchieri pieni. Infine, ammenda di 2 mila euro alla Lazio a titolo di responsabilità oggettiva, per "avere ingiustificatamente ritardato di circa 2' l'inizio della partita". Fra i calciatori espulsi sono stati squalificati per una giornata e multati di 5 mila euro Federico Ceccherini (Verona), per "avere, al 50' st, durante l'interruzione dovuta all'invasione di campo da parte di un sostenitore locale, inveito verso quest'ultimo, mentre veniva portato fuori dal terreno di gioco, generando così una situazione di tensione fra le panchine che sfociava anche in spinte reciproche con un calciatore avversario"; e Ivan Radovanovic (Salernitana), per "avere, al 50' st, durante la stessa interruzione, uscendo di corsa dal terreno di gioco, raggiunto un calciatore avversario spingendolo, generando così una situazione di tensione fra le panchine". Squalificato per un turno anche Morten Blom Hjulmand. Il giudice ha altresì fermato per una partita, fra i calciatori non espulsi, Sofyan Amrabat (Fiorentina) e Hans Hateboer (Atalanta).