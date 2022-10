Diretta Torino-Juve ore 18: probabili formazioni, come vederla in tv e in streaming

TORINO - Torino-Juve è il derby del rilancio sia per i granata sia per i bianconeri. La squadra di Juric non vince dal 5 settembre contro il Lecce, da lì in poi ha collezionato tre sconfitte e un pareggio, segnando a malapena due gol. Allegri non se la passa meglio: il ko in Champions League ad Haifa, le parole pesanti del presidente Agnelli, il confronto duro tra squadra e allenatore e il ritiro alla Continassa. Non c'è alternativa alla vittoria. Vincere servirebbe ad entrambe per provare la ripartenza dopo un periodo nero. Occhi puntati su Bremer: sarà per lui la prima volta da ex contro il Toro.