Agnelli furioso: “Vergogna, i tifosi della Juve faticano a girare per strada”

Pochi minuti dopo la disfatta storica della Juve ad Haifa contro il Maccabi, vittorioso per 2-0 nella quarta giornata del Gruppo H di Champions League , è il presidente dei bianconeri Andrea Agnelli a prendere in mano la situazione, assumendosi le responsabilità per la profonda crisi della squadra, ma sgombrando anche subito il campo circa il futuro di Max Allegri , che resterà alla guida della Juve.

Agnelli durissimo: "Mi vergogno, ma Allegri non è l'unico colpevole"

Il presidente della Juve ha parlato a Sky Sport al termine del match del Sammy Ofer, usando termini molto duri nei confronti della squadra, ma anche difendendo la posizione dell'allenatore: "Oggi è una serata difficile, che si inserisce in un periodo difficile, tra i più difficili della mia gestione. Devo assumermi le mie responsabilità, provo vergogna e sono molto arrabbiato. I nostri tifosi si vergognano come me e faticano a girare per strada. Nel calcio si vince e si perde tutti insieme e insieme dobbiamo uscirne. Allegri? In una situazione come questa il problema non può essere un uomo, un giocatore, un dottore, un fisioterapista o un allenatore. Non può essere colpa di un allenatore se non riusciamo vincere un tackle".