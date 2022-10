Maccabi-Juve, bocciati e promossi: la traversa il migliore difensore bianconero

BOCCIATI

Bonucci e Rugani, muro valicabile: voto 5

La difesa (tutta) è sotto accusa, soprattutto per il primo tempo, ma loro ci tengono a spiccare. Perdono troppo spesso gli uomini e riescono a concedere un gol di… schiena, una rarità. Bonucci almeno può vantare qualche buona impostazione, ma da lui ci si deve aspettare di più. Rugani è proprio pesce fuori d’acqua.

Allegri, altro che Corto Muso: voto 4,5

D’accordo il turnover, però alcune scelte sono quantomeno discutibili, a partire dalla coppia Bonucci-Rugani. In generale la squadra poi vive esclusivamente sulle idee dei singoli. Questo inizio di stagione non può che essere anche colpa sua. Corto Muso s’è piantato.

Vlahovic e Milik, polveri bagnate: voto 5

Il gol sbagliato da Milik alla fine del primo tempo grida vendetta. Poi tanta corsa ma poca concretezza. Vlahovic ha dalla sua un ottimo colpo di testa, poi il nulla. Non ci siamo proprio.

PROMOSSI

La traversa come difensore: voto 7,5

Se mettessero una maglietta bianconera alla traversa, diventerebbe automaticamente il miglior difensore della Juve. Come ha respinto lei la punizione di Chery…

Di Maria, forza: voto 7

Di incoraggiamento. Che sfiga questo ragazzo. Nei pochi minuti in cui è rimasto in campo è sembrato l’unico in grado di regalare qualche idea all’attacco bianconero. Non merita questa sorte. In generale il calcio non merita questa sua sorte.