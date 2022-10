Maccabi Haifa-Juve 1-0 diretta: israeliani avanti, gol di Atzili

18:45

1' - Via al match! È iniziata Maccabi-Juve!

È iniziata la partita del Sammy Ofer! Juve nell'ormai consueta maglia rosa screziata, Maccabi in biancoblu. Gran tifo dei tifosi di casa

18:42

Maccabi-Juve, squadre in campo il Sammy Ofer è sold out

Squadre in campo, inno della Champions League in corso. Stadio esaurito, i tifosi israeliani sono pronti a spingere la propria squadra alla conquista dei primi punti. Il Maccabi è reduce da otto sconfitte consecutive nella fase a gironi di Champions League.

18:40

Maccabi-Juve, arbitra lo spagnolo Lahoz

L'arbitro designato per la sfida del Sammy Ofer è lo spagnolo Mateu Lahoz. Due i precedenti con la Juve, entrambi favorevoli ai bianconeri, negli ottavi della Champions 2014-'15 contro il Borussia Dortmund (1-2) e nella semifinale dell'edizione 2016-'17 contro il Monaco (0-2).

18:25

Maccabi-Juve, le formazioni ufficiali: Allegri sceglie Rugani. A riposo Bremer e Kostic

Sorpresa nella scelte di formazione di Allegri. Il tecnico livornese pensa anche al derby di sabato e tiene a riposo Bremer: occasione per Rugani al fianco di Bonucci. In panchina anche Kostic con Cuadrado esterno alto

Maccabi Haifa (4-3-3): Cohen; Sundgren, Batubinsika, Goldberg, Cornud; Mohamed, Lavi, Chery; Atzili, Pierrot, David. All.: B. Bakhar.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; McKennie, Paredes, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Di Maria. All.: M. Allegri.

18:15

Juve sempre a porta aperta in Champions League: c'è un record negativo da scongiurare

La Juventus ha subito gol nelle prime tre partite della fase a gironi di Champions League 2022-’23: i bianconeri non incassano reti da almeno quattro gare di fila nella competizione tra aprile e dicembre 2013, ben otto

18:00

Maccabi-Juve, bianconeri sempre vittoriosi nei tre precedenti

La Juventus ha vinto tutti e tre i confronti diretti in Champions League con il Maccabi Haifa: oltre alla gara d’andata i bianconeri si sono imposti in entrambe le partite della fase a gironi dell’edizione 2009-’10.

17:45

Champions League, la situazione del Gruppo H: Juve appesa ad un filo di speranza

La situazione di classifica del Gruppo H non consente infatti margini di manovra ai bianconeri, che dopo aver perso le prime due partite contro PSG e Benfica e dopo aver raccolto i primi tre punti a Torino contro il Maccabi deve fare bottino pieno anche in Israele sperando che nell'altra partita del girone non esca un pareggio: al momento PSG e Benfica guidano con 7 punti, contro i tre della Juve. La squadra di Allegri sarà poi attesa dalla gara decisiva al Da Luz di Lisbona il 25 ottobre.

17:30

Champions League, Juve al bivio: ad Haifa tre punti d'obbligo per continuare a sperare

Dopo la sconfitta in casa del Milan, che ha interrotto la mini serie positiva di due vittorie, entrambe ottenute all'Allianz Stadium contro il Bologna in campionato e proprio il Maccabi Haifa in Champions League, la squadra di Allegri è di scena in Israele per tenere viva la fiammella della speranza di qualificarsi agli ottavi: l'inseguimento a PSG e Benfica continua.

Haifa - Stadio Sammy Ofer