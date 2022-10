Serie A, tutte le probabili formazioni della 10ª giornata

Dalle coppe europee al campionato, torna la Serie A con la decima giornata. Si parte con Empoli-Monza, ma il match di cartello del sabato è il derby della Mole tra Torino e Juve, entrambe in cerca di riscatto. Il Napoli capolista ospita il Bologna di Thiago Motta, mentre all'Olimpico si affrontano due delle squadre più in forma di questo avvio: la Lazio di Sarri (reduce da tre vittorie per 4-0) e l'Udinese di Sottil. La Roma va in trasferta a Genova sul campo della Sampdoria, dove è pronto all'esordio casalingo Dejan Stankovic. I campioni d'Italia del Milan incrociano il Verona del nuovo tecnico Bocchetti, chiude lunedì la Fiorentina in casa del Lecce.