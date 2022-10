Atalanta-Sassuolo 2-1: Pasalic e Lookman lanciano Gasperini

BERGAMO - Un gol a fine primo tempo, uno dopo 35 secondi della ripresa: grazie ai sigilli di Pasalic e Lookman, l'Atalanta batte il Sassuolo 2-1 e vola momentaneamente in testa alla classifica. In attesa del match di domani (ore 18) tra Napoli e Bologna, gli uomini di Gasperini superano gli azzurri portandosi a 24 punti in classifica (uno in più degli uomini di Spalletti). La vittoria contro il Sassuolo è arrivata al termine di una sfida equilibrata e ricca di emozioni. Gli ospiti hanno sbloccato il risultato al 41' del primo tempo grazie ad un gran gol di Kyriakopoulos. Nel recupero del primo tempo è arrivato il pareggio di Pasalic; ad inizio ripresa Lookman ha realizzato il gol vittoria. Nel secondo tempo Dionisi rilancia Berardi: l'esterno azzurro prima colpisce una traversa, poi è costretto ad abbandonare il campo per un nuovo infortunio.