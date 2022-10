Pagelle Lazio-Udinese: Provedel insuperabile, Zaccagni motorino

La Lazio esce con un pari senza reti dalla sfida in casa con l'Udinese, ma la notizia brutta è il ko di Immobile, costretto a uscire dopo mezz'ora per un problema muscolare alla coscia sinistra. La sfida tra il secondo e il terzo miglior attacco del campionato si risolve senza gol. Ecco chi sono stati i migliori e i peggiori della sfida.

I migliori

Provedel nella top 10 dei meno inviolati: muro

Tiene la porta ancora inviolata, quinto clean sheet consecutivo in campionato, entra nella top 10 dei portieri biancocelesti con più minuti di imbattibilità. Compie un paio di interventi decisivi e in un paio di occasioni lo salva la traversa. Bravo e fortunato.

Casale a sorpresa: non sfigura, anzi

È la sorpresa del giorno. Entra in campo con personalità e ha anche una buona chance di testa per sbloccare il risultato. Sventa un gol con un grande intervento su Samardzic. Dalle sue parti non si passa.

Zaccagni spinge come sempre: motorino

Conferma di essere in forma, le sue accelerazioni mettono in difficoltà l’Udinese. Non trova il gol o l'assist vincente, ma spinge per tutta la partita.

Milinkovic-Savic illumina, ma cala alla distanza: stanco

Delizia come sempre con i suoi assist e va vicino al gol nel primo tempo. Nella ripresa accusa un po’ di stanchezza.

Immobile va ko dopo 30': peccato

Gioca 28’, non gli capitano occasioni buone tra i piedi, poi deve alzare bandiera bianca. È una notizia tremenda per la Lazio, rischia un lungo stop. Esce quasi in lacrime, l’Olimpico ammutolisce.