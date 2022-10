Infortunio Immobile, la frase che ha gelato i compagni

ROMA - È durata poco meno di mezz'ora la partita di Ciro Immobile contro l' Udinese . L'attaccante della Lazio ha infatti abbandonato il terreno di gioco al 28' del primo tempo, sostituito da Pedro , per un problema muscolare alla coscia sinistra. Un infortunio che sembra destare più di una preoccupazione come confermato dallo stesso giocatore all'uscita dal terreno di gioco: quando il bomber biancoceleste ha raccontato ai compagni di squadra cosa fosse accaduto, la sua espressione del viso non lasciava spazio ad alcuna sensazione positiva dubbio. Immobile stava infatti seguendo gli sviluppi dell'azione che ha portato Milinkovic a un passo dal gol ma l'ultima falcata verso l'area di rigore dell' Udinese lo ha messo fuorigioco. Ciro ha infatti sentito tirare dietro la coscia, fatto una smorfia, si è rivolto subito verso la panchina e ha chiesto il cambio. Senza un suo alter ego in panchina, Sarri ha fatto entrare lo spagnolo Pedro , con la Lazio costretta a giocare con il falso nove in un match così delicato per la classifica.

Infortunio Immobile, la Lazio trema

Immobile, che guaio: "Ho sentito tac"

Le sensazioni in campo sul ko di Immobile sono state, fin da subito, inequivocabili. Il primo ad accorgersene è stato Milinkovic che si è immediatamente accorto che ci fosse qualcosa che non andava, oltre a Vecino che si è sincerato delle condizioni, non buone, del compagno. Quando la panchina gli chiede l'entità di quanto accaduto, l'attaccante si limita a un cenno con la mano e mima il gesto dello strappo: "Tac!". Immobile alza quindi bandiera bianca nel momento più delicato della stagione: l'entità del problema muscolare non è ancora chiara ma difficilmente l'attaccante biancoceleste sarà a disposizione di Sarri giovedì prossimo per la sfida di Europa League tra Lazio e Midtjylland che vale una fetta di qualificazione così come per la gara di Serie A, a Bergamo, con l'Atalanta.