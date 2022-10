Spezia-Cremonese 2-2: Gotti e Alvini si dividono la posta

LA SPEZIA - Un punto a testa nello scontro salvezza dello stadio 'Picco' tra lo Spezia e la Cremonese: nel match valido per il 10° turno di Serie A finisce 2-2 tra bianconeri e grigiorossi in una sfida ricca di gol ed emozioni. Dessers sigla il vantaggio per gli ospiti al 2', poi ribaltato dall'uno-due firmato Nzola e Holm nel primo tempo. Nella ripresa arriva il definitivo pareggio grigiorosso con Pickel. In classifica i bianconeri salgono a quota 9 punti, la Cremonese coglie invece il quarto pareggio del suo campionato: i ragazzi di Alvini sono ancora alla ricerca della prima vittoria in Serie A.