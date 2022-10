LIVE Napoli-Bologna 2-2, la diretta: Barrow beffa Meret e pareggia al 51'

NAPOLI - Il Napoli ospita il Bologna al Maradona nella decima giornata di Serie A : gli azzurri di Luciano Spalletti devono battere i rossoblù di Thiago Motta per riprendersi la vetta. Nelle ultime 13 partite di Serie A, i partenopei hanno raccolto 11 vittorie e due pareggi, realizzando 35 gol: considerando questo parziale, quella azzurra è la miglior squadra del campionato sia per punti conquistati (35 su 39) che per gol segnati.

Ore 19:08

Bologna in gol: Barrow beffa Meret e fa 2-2

Incredibile al 'Maradona', dove il Bologna pareggia immediatamente dopo il gol di Lozano. A firmare la rete del 2-2 è Barrow, che calcia con il destro dalla distanza beffando Meret, forse ingannato dal rimbalzo del pallone (51')

Ore 19:05

Gol del Napoli: Lozano firma il 2-1

Sorpasso Napoli, che passa in vantaggio: Kvaratskhelia crea il panico in area rossoblù e calcia in porta, grande parata di Skorupski che respinge ma non può niente quando la palla arriva a Lozano, bravo a centrare lo specchio e a firmare il gol del 2-1 azzurro (49')

Ore 19:02

Via alla ripresa, dentro Osimhen e Lozano

Via alla ripresa con due cambi nel Napoli: Spalletti getta nella mischia Osimhen e Lozano al posto di Raspadori e Politano

Ore 18:46

Finito il primo tempo: si va al riposo sull'1-1

Niente recupero: al Maradona si va all'intervallo con Napoli e Bologna sull'1-1. Le due reti nel finale di primo tempo, quando Juan Jesus replica dopo pochi minuti al gol segnato dal rossoblù Zirkzee

Ore 18:45

Napoli in gol: Juan Jesus fa 1-1

Reazione immediata del Napoli, che trova il pari prima del riposo: sugli sviluppi di un calcio d'angolo mischia in area, dove Juan Jesus è il più lesto ad avventarsi sul pallone per calciarlo in rete facendo così esplodere l'urlo del Maradona (45')

Ore 18:41

Gol del Bologna: segna Zirkzee

Bologna avanti con la rete di Joshua Zirkzee: Dominguez trova Cambiaso, passaggio arretrato per l'accorrente punta che, dal dischetto, insacca e festeggia il suo primo gol in A (41')

Ore 18:39

Bologna vicino al gol

Occasione per i rossoblù: Dominguez trova un cross basso che taglia tutta l'area ma Ferguson non ci arriva per pochi centimetri in spaccata (39')

Ore 18:38

Barrow calcia in curva

Predominio territoriale e nel possesso palla per il Napoli, ma il Bologna inizia ad affacciarsi con più frequenza nella metà campo azzurra: il pallone arriva Barrow che carica il sinistro dai 30 metri ma calcia in curva (38')

Ore 18:36

Raspadori dalla distanza

Si accende Raspadori nel Napoli: l'attaccante riceve palla e prova la conclusione dalla media distanza, con la traiettoria che è però troppo centrale per impensierire Skorupski (36')

Ore 18:32

Ci prova il Bologna

Momento favorevole al Bologna: conclusione di Cambiaso deviata in corner da Di Lorenzo, poi sugli sviluppi del corner calcia dalla distanza Aebischer a sua volta murato (32')

Ore 18:27

Politano spreca

Grande occasione sprecata del Napoli: Kvaratskhelia serve un assist d'oro a Politano che calcia di potenza con il sinistro ma manda alto da ottima posizione (27')

Ore 18:25

Traversa di Mario Rui

Il Napoli attacca: Kvaratskhelia premia la sovrapposizione di Mario Rui, che invece di crossare calcia verso la porta scheggiando la traversa (25')

Ore 18:23

Insiste il Napoli

Gli azzurri di Spalletti ancora pericolosi: Kvaratskhelia entra in area e calcia di potenza, attento Skorupski sul suo palo (23').

Ore 18:21

Ammonito Dominguez

Cartellino giallo per Dominguez: il calciatore del Bologna ammonito per aver calciato il pallone contro un avversario a terra con il gioco fermo (21')

Ore 18:19

Napoli vicino al gol

Occasione per il Napoli: Lobotka verticalizza per Kvaratskhelia, filtrante per Raspadori che incrocia con il sinistro sfiorando il palo (19')

Ore 18:14

Break rossoblù

Prova a pungere il Bologna con Ferguson, che calcia con il destro dal limite ma vede la sua conclusione ribattuta da Lobotka (14')

Ore 18:10

I rossoblù aspettano

Poche emozioni finora in questo avvio di gara, con il Napoli tutto nella metà campo avversaria e il Bologna compatto in difesa, per chiudere gli spazi e provare a ripartire

Ore 18:06

Ci prova Kvara

Il Napoli prova a chiudere subito gli avversari: sugli sviluppi di un angolo conclusione potente di Kvaratskhelia, Aebischer respinge con il corpo (6')

Ore 18:00

Iniziata la partita

Iniziata Napoli-Bologna al Maradona

Ore 17:57

Tutto pronto al Maradona

Tra poco il via di Napoli-Bologna, gara valida per la decima giornata di Serie A

Ore 17:50

Le formazioni ufficiali

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Jesus, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.

A disposizione: Elmas, Marfella, Zerbin, Simeone, Gaetano, Sirigu, Osimhen, Ostigard, Olivera, Lozano, Zedadka, Demme, Zanoli.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumi, Bonifazi, Cambiaso; Medel, Ferguson; Aebischer, Dominguez, Barrow; Zirkzee.

A disposizione: Raimondo, Sansone, Sosa, Raffaelli, Soumaoro, Bardi, De Silvestri, Moro, Soriano, Lykogiannis, Orsolini.

