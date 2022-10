Superlega, Casini ammette: "Avvisati, ma seguiamo con preoccupazione"

MILANO - Il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, prende posizione sull'ipotesi Superlega, tornata in auge negli ultimi giorni con la nomina del tedesco Bernd Reichart come nuovo Ceo, in attesa del pronunciamento della Corte di Giustizia: "Superlega? In assemblea non se ne è parlato, ma le società interessate ci avevano avvertito di questo passaggio meramente programmatico, sia per arco temporale, che in attesa del pronunciamento della Corte di Giustizia. Attualmente, si comprendono le ragioni alla base della Superlega, ma a suo tempo furono sbagliati tempi e modi. Adesso si sta ragionando in modo diverso, ma ovviamente la Lega seguirà con preoccupazione ove si dovesse percepire un danno per i campionati nazionali. Juve, Inter e Milan contemporaneamente in Superlega e in Serie A? La domanda va posta prima di tutto alla Uefa, piuttosto che a noi".